محافظ كفر الشيخ: 7416 صيادا يستفيد من المرحلة الثانية لـ«بر أمان»

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، تستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.





وأضاف نور الدين خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: سيتم توزيع مراكب صيد صغيرة لـ135 سيدة من الصائدات الأرامل اللائي لديهن رخص صيد سارية وليس لديهن مركب، كما سلمت لكل منهن صندوق مبرد لحفظ حصيلة الصيد وبدلة صيد وشباك صيد، كما قامت بتسليم بدل صيد لـ900 سيدة من صائدات البرارة وهن الايد الشريفة التي تقوم على البر بالصيد وتأمين الرزق لأسرهن.



