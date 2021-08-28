مساعد وزير الخارجية الأسبق يشيد بإنجازات السيسي في ملف تطوير البنية التحتية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي من 2019 إلى 2020، كان من بين الأولويات التي ركزت عليها القيادة السياسية برنامج الأمم المتحدة لتطوير البنية التحتية من المطارات والطرق البرية والموانئ التي ترابط دول القارة.





وأضاف هريدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "قامة أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي حول أهمية التجمعات الاقتصادية لمجموعة العشرين والمنظمات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".



