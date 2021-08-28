طارق سعدة: "الإعلاميين" ستبحث إطلاق اسم "الكنيسي" على القاعة الكبرى بالنقابة

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن أن النقابة ستبحث إطلاق اسم الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي على القاعة الكبرى في النقابة، كما سيتم دراسة إقامة حفل تأبين للإعلامي الراحل.





وقال سعدة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن جنازة حمدي الكنيسي، ستكون غدا السبت، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.



