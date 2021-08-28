تفاصيل تحالف بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي لطرح سندات توريق لصالح «أمان»

أشاد الإعلامي محمد موسى، بتحالف البنك الأهلي المصري بقيادة هشام عكاشة والبنك التجاري الدولي برئاسة حسين أباظة بصفتهم المستشارين الماليين وضامني التغطية لإتمام عملية إصدار سندات توريق بلغت قيمتها 585 مليون جنيه لصالح شركة أمان للخدمات المالية.





وأشار موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي التي أشاد فيها بالجهود المبذولة من جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي في إدارة عملية الاكتتاب، بالإضافة إلى التعاون المثمر لفرق العمل المحترفة والمدربة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنكين، ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل بدءا من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ.



