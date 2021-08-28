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محمد موسى يوجه رسالة نارية لرضوى الشربيني (فيديو)
السبت 28/أغسطس/2021 - 06:33 ص
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قال الإعلامي محمد موسى، في تعليقه على قيام الإعلامية رضوى الشربيني بنشر صورتها ومرفق عليها تعليق يقول: "الجوازة المتأخرة أحسن من بكتير من الجوازة الغلط"، إن ما لفت نظره وجعله يعلق على الأمر، إنها دائما ما كانت تصدر صورة سيئة عن الرجل في برنامجها.
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أنا مستغرب أنها بتتكلم عن الحب والجواز وكل فكرتها عن الجواز زي ما بنشوف في حلقات مختلفة من برنامجها سواء من خلالها أو من خلال ضيوفها بنلاقي تحريض الستات على أزواجها، وفي كل الأحوال ألف مبروك الجوازة المتأخرة واللي بنتمنى أنها تعمر.. والله فرحنالك".
وتابع: "ليا كلمتين أو مجموعة أسئلة مش موجهين للأخت رضوى الشربيني لكن موجهين لكل الناس اللي بتطلع علي الهواء يقولوا كلام رنان وعند ما المواضيع بتيجي عندهم الأفعال بتختلف وبنلاقي مواقف تانية خالص.. فياريت الناس اللي بتطلع تتكلم علي الهواء يكونوا بيطبقوا ده علي نفسهم أولا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه".
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