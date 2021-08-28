بنك قناة السويس يجري دراسة للاستثمار في صندوق عقاري (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن حجم مساهمات بنك قناة السويس فى صندوق الاستثمار فى الصناديق «FUND OF FUNDS» طيبة بلغ نحو 100 مليون جنيه.





وأشار موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات حسين الرفاعي، رئيس مجلس إدارة البنك، حيث أن مصرفه يعطى أولوية فى المرحلة الحالية للقيام بدور رئيسى فى صناديق الاستثمار بغرض، بشكل مباشر أو غير مباشر مثل «fund of funds» الذى يتخصص فى الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفقا لقواعد البنك المركزي، مشيرا أن بنك قناة السويس أجرى دراسة صناديق أخرى فى مجال التعليم وصندوق عقاري.



