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"ثروة للتأمين": نراهن على التأمين متناهي الصغر

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى باستهداف شركة ثروة للتأمين التوسع فى نشاط التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى الجاري.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، سامح الشوربجى، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين فى «ثروة للتأمين»، أشار في تصريحاته، أن الشركة تراهن على التأمين متناهى الصغر لقيادة قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة، لافتا أن العديد من كيانات التأمين بدأت التوسع في استهداف الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه يمكن توفير العديد من التغطيات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل التأمين على أصول المشروع، وكذلك العاملين به، ضد مخاطر.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى التسويق والتحصيل نظرا لانخفاض قيمة القسط التأمينى مثل التأمين على الصيدليات والمحلات التجارية وغيرها.

وأتم موسى قائلا: "الحقيقة ثروة للتأمين رغم أنها شركة وليدة إلا أنها قدرت تصنع اسم في سوق التأمين في فترة بسيطة جدًا بفضل مجلس إدارتها الواعي المحترف".

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