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محمد موسى يوجه التحية لوزير القوى العاملة: أرفع له القبعة
السبت 28/أغسطس/2021 - 06:36 ص
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قال الإعلامي محمد موسى إن وزارة القوى العاملة تبذل مجهودا كبيرا للنهوض في كافة المجالات، وهو ما يمثل تنفيذا وترجمة لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من أبرزها الاهتمام بالشباب والمرأة، وهو ما يقوم به كل الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسؤولين.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه حينما يجوب وزير القوى العاملة محمد سعفان، المحافظات بمبادرة "مهارتك أساس مهنتك" يجب أن أرفع له القبعة وأقول له "الله ينور يا سيادة الوزير".
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، في الأقصر، يوم الجمعة، لدعم البرنامج التدريبي للشباب من صعيد مصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتدريب الشباب والفتيات علي الفندقة، في إطار المبادرة الوطنية للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك".
وقال "سعفان" خلال الزيارة، إن البرنامج التدريبي الحالي للشباب والفتيات أهم ما يميزه عن سابقه النسبة العالية لمشاركة الفتيات في التدريب، الأمر الذي يعتبر وسيلة جذب لغيرهم من أبناء محافظة الأقصر.
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