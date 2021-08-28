داعية إسلامي يوجه رسالة للزوجات: لا تغلبن العاطفة على العدل

قال الشيخ طارق نصر الداعية الإسلامي، إن محبة الزوجة لأهلها فطرية بخلاف محبتها لأهل زوجها تكون مكتسبة، ولكن يجب أن لا تتغلب العاطفة على العدل مصداقا لقوله تعالي:" كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ".





وأضاف نصر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن منع الزوجة من الذهاب إلى أهلها حرام شرعا مطالبا والدة الزوجة بعدم التدخل في حياتها من أجل استقرار أسرتها وعدم حدوث مشكلات مع زوجها حتى لا يؤدى ذلك إلى التفرقة بينهما.



