داعية إسلامي يوضح حكم منع الزوجة من زيارة أهلها

قال الشيخ طارق نصر الداعية الإسلامي، إن منع الزوجة من الذهاب إلى أهلها حرام شرعا مطالبا والدة الزوجة بعدم التدخل في حياتها من أجل استقرار أسرتها وعدم حدوث مشكلات مع زوجها حتى لا يؤدى ذلك إلى التفرقة بينهما.





وأضاف نصر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: الزوجة يجب عليها أن تطيع أهلها وتصلهم من وراء زوجها في حالة منعه لها.



