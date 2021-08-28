خبيرة أسرية: لا يجوز لأحد الزوجين منع شريكه من زيارة الأهل بدعوى "خراب البيوت"

قالت عبير الجميل، محامية بالنقض ومقررة لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة، إن الوالدين يحتاجان أبنائهما حين يكبران في حالة المرض أو الحاجة، وبالتالي لا يجوز حين يتزوج الأبناء أن يبتعدوا عنهما بدعوى منع أحد الزوجين لشريكه من زيارة أهله.





وأضافت الجميل خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الأزواج يمنعون زوجاتهم من زيارة والديها وتحديدا والدتها، لأنه يتخيل أن الأم تكون سببا في تدمير العلاقة الزوجية أو "تخرب" بينهما، لأن هذ الكلام غير صحيح بشكل كامل.



