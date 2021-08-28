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خبير أسري: المرأة الذكية هي التي توازن بين أهلها وأسرة زوجها

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
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قال عبد العزيز حمدي، المحامي ومتخصص بالشأن الأسري، إن تعلق الزوجة بأهلها هو شيء فطري لأنها نشات وترعرعت في ذلك المنزل وبينهم، وأهلها هم شركاء حياتها حتى وقت زواجها، وبالتالي صعب أن تفضل أهل زوجها على أهلها، ولكن الزوجة الذكية هي التي تعرف كيف توزان بين أهل زوجها وأهلها.

وأضاف الخبير الأسري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن الزوجة الذكية هي اللي تقدر تحسس زوجها أنه لا يوجد فرق بين أهلها وأهله، وتستبشر بوجودهم في منزلها وتتودد إليهم"، لأن هذا الأمر هو استرضاء لزوجها وتوطيد لعلاقة الزوجية بينهما.

وتابع، أنه الأصح ألا تظهر الزوجة لزوجها أنها تفضل أهلها على أهله مهما كانت الأسباب، موضحا: "حتى لو الزوج أخدته مشاغل الحياة، لازم هي اللي تقوله تعالى نزور أهلك ونشوفهم والأولاد يشوفوا أجدادهم، ودا من باب صلة الرحم"، وهو الأمر الذي سيؤدي لتوطيد حبهما أكثر من السابق.

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محمد موسى بوابة الفجر الفجر

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