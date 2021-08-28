داعية إسلامي يقدم "روشتة" لحل الخلافات بين الزوجين

قال الداعية الإسلامي الشيخ طارق نصر، إن الأصل في الخلافات الزوجية ألا يتدخل أحد بين الزوجين، ولكن إذا لزم الأمر فيجب في هذه الحالة أن يكون هذا الشخص حكيما، لأن الله قال "حكما" ولم يقل رجلا.





وأضاف نصر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعد الزوجين عن أهلهما بدعوى الابتعاد عن المشكلات وافتعالها أمر ليس صحيح، لأن الأهل هم أساس الحياة، متابعا: "قيل لأحد الرجال إذا أردت أنت تتزوج فانظر إلى أبنائك منها، فقال كيف انظر لهم وأنا لم أتزوجها بعد، فأجابه انظر إلى أهلها وستأتيك بمثلهما".



