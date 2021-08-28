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محمد موسى: وزارة الداخلية تقدم خدماتها للمواطنين بجودة عالمية (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى بإنشاء وحدات مرور إلكترونية بمول سيتي ستارز بالقاهرة ومدينة العلمين الجديدة ووحدة فحص فني مميكنة ببورسعيد تقدم خدمات تراخيص السيارات دون التقيد بنطاق جغرافي والمعاملات فيها إلكترونية تيسيرا علي المواطنين في الحصول على خدمات تراخيص السيارات.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، جاء ذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الجماهيرية، لافتًا أن التنوع في الخدمات الخاصة بالجمهور بوزارة الداخلية أصبح واضح كم التطور والتطوير بأحدث أساليب التكنولوجيا العالمية.

وأتم: وزارة الداخلية تقدم خدماتها للمواطن المصري بهدف التسهيل عليه وبأعلى معايير الجودة العالمية.. الآن يحصل المواطن على خدماته.. موجها التحية لقيادات وزارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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