محمد موسى يناشد وزيرة التضامن إنقاذ أسرة تعاني الفقر والمرض

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مأساة أسرة تعاني الفقر والمرض لشاب يدعى أحمد فوزي يحمل والدته وشقيقته على أعناقه بعد إصابتهما بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة.





وناشد الجمعيات الخيرية والدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي مساعدة أسرته في تكاليف علاج والدته ونجلتها وتوفير حياة كريمة لهما.



