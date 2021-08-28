مياه الصرف تهدد منازل أهالي شارع عمر بن الخطاب بالشرقية

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة أهالي شارع عمر بن الخطاب في منطقة الحسينية بالزقازيق بسبب معاناتهم من انتشار مياه الصرف الصحي، وتسللها للمنازل.





أشار الأهالي في استغاثتهم إلى أن مياه الصرف الصحي التي تتسلل منازلهم تسببت في شروخ ومشكلات كبيرة دون وجود سبب واضح للمشكلة وأسباب انتشار المياه، لافتين أنهم تقدموا بعدة شكاوى لكافة الجهات المعنية دون جدوى مضيفين أن المشكلة تتفاقم يوم تلو الآخر.



