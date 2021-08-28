Advertisements

مياه الصرف تهدد منازل أهالي شارع عمر بن الخطاب بالشرقية

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements
عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة أهالي شارع عمر بن الخطاب في منطقة الحسينية بالزقازيق بسبب معاناتهم من انتشار مياه الصرف الصحي، وتسللها للمنازل.

أشار الأهالي في استغاثتهم إلى أن مياه الصرف الصحي التي تتسلل منازلهم تسببت في شروخ ومشكلات كبيرة دون وجود سبب واضح للمشكلة وأسباب انتشار المياه، لافتين أنهم تقدموا بعدة شكاوى لكافة الجهات المعنية دون جدوى مضيفين أن المشكلة تتفاقم يوم تلو الآخر.

وناشد الإعلامي، محافظ الشرقية والمسئولين بحل مشاكل الأهالي، قائلا: "الصراحة المحافظ ممدوح غراب محافظ الشرقية دايمًا بيقف جنب الأهالي وبيحاول دائمًا يوفر حياة كريمة ليهم.. لافتا أن هذه المشاكل ستنتهي للأبد لأن مركز الحسينية ضمن المراكز التي بدأ فيها تنفيذ مبادرة حياة كريمة مما يؤكد أن شكل الحياة بقري مركز الحسينية ستتغير تمام للأفضل.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 15 ساعة

باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

منذ أقل من ساعة

جماهير برشلونة تفتح النار على نجم الفريق

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

هبوط أرضى في المحلة الكبرى بسبب مياة الصرف الصحي (صور)

700 منزل مهدد بالانهيار بسبب الصرف الصحي في كفر الشيخ (فيديو)

الناس من حقها تعيش.. محمد موسى يوجه رسالة لـ محافظ القليوبية (فيديو)

أكوام القمامة ومياه الصرف يغرقان مساكن عثمان بأكتوبر.. فيديو

أهالي شارع السعودية بالأقصر يشكون انتشار مياه الصرف.. و"موسى" يناشد المحافظ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

08:01 ص

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

07:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements