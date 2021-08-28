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مياه الصرف تهدد منازل أهالي شارع عمر بن الخطاب بالشرقية
السبت 28/أغسطس/2021 - 06:44 ص
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عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة أهالي شارع عمر بن الخطاب في منطقة الحسينية بالزقازيق بسبب معاناتهم من انتشار مياه الصرف الصحي، وتسللها للمنازل.
أشار الأهالي في استغاثتهم إلى أن مياه الصرف الصحي التي تتسلل منازلهم تسببت في شروخ ومشكلات كبيرة دون وجود سبب واضح للمشكلة وأسباب انتشار المياه، لافتين أنهم تقدموا بعدة شكاوى لكافة الجهات المعنية دون جدوى مضيفين أن المشكلة تتفاقم يوم تلو الآخر.
وناشد الإعلامي، محافظ الشرقية والمسئولين بحل مشاكل الأهالي، قائلا: "الصراحة المحافظ ممدوح غراب محافظ الشرقية دايمًا بيقف جنب الأهالي وبيحاول دائمًا يوفر حياة كريمة ليهم.. لافتا أن هذه المشاكل ستنتهي للأبد لأن مركز الحسينية ضمن المراكز التي بدأ فيها تنفيذ مبادرة حياة كريمة مما يؤكد أن شكل الحياة بقري مركز الحسينية ستتغير تمام للأفضل.
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