ماذا تفعلين لو "حماتك" كانت متسلطة؟.. داعية إسلامي يجيب

قال الداعية الإسلامي الشيخ طارق نصر، إنه إذا غضبت الزوجة من حماتها لسماعها كلام سيئ على سبيل المثال، فيجب أن تكون عاقلة وتقابل هذه الإساءة بالضحكة والحكمة، وهو ما سيجبر حماتها على التغيير.





وأضاف نصر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: إذا كانت الحماة متسلطة على زوجة ابنها أو العكس، فهنا يجب على الزوج التدخل ونصح زوجته أولا بأن تتصرف بالحكمة والهدوء والعقل، ثم ينصح والدته أيضا، من باب أن هذا الأمر يمثل إهانة له أيضا.



