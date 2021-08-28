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خبير أسري يوضح كيف تحافظ الزوجة على زوجها إذا كانت لا تفضل أهله

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
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قال عبد العزيز حمدي، محامي ومتخصص في الشأن الأسري، إن الزوجة التي لا ترغب في أهل زوجها أو لا تفضلهم كثيرا، عليها الاقتصار في منزلها، وتحاول أن تتعامل في أضيق الحدود حتى لا تحدث المشكلات بينهم من أجل استمرار الحياة الزوجية.

وأضاف حمدي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجب على الزوجين تحري الدقة والتعامل بشكل جيد مع أهلهم لأن هذ ا الأمر ينعكس على الأبناء ويؤثر عليهم في صغرهم وحينما يكبرون، وسيفعلون معهم ذات الأمر.

وتابع، إن تعلق الزوجة بأهلها هو شيء فطري لأنها نشأت معهم وبينهم، وأهلها هم شركاء حياتها حتى وقت زواجها، وبالتالي صعب أن تفضل أهل زوجها على أهلها، ولكن الزوجة الذكية هي التي تعرف كيف توزان بين أهل زوجها وأهلها.

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خبير أسري بوابة الفجر الفجر

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