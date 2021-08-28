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نصائح جوهرية لـ"الحموات" من أجل إسعاد أبنائهن (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:47 ص
بوابة الفجر
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قالت عبير الجميل، محامية بالنقض ومقررة لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة، إن يجب على "الأم - الحماة" أن تعامل زوجة ابنها أو زوج ابنتها بطريقة جيدة من أجل سعادة أبنائك.

وأضافت الجميل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها لديها ولدين ذكور وتدعو الله أن يتزوجا ويحضران لها زوجتين لتعاملهما مثل بناتها، في إشارة منها لضرورة أن تكون معاملة الحماة مع أزواج أبنائها جيدة.

وتابعت، أن بعض الأزواج يمنعون زوجاتهم من زيارة والديها وتحديدا والدتها، لتخيله أن أم زوجته سببا في تدمير العلاقة الزوجية أو "تخرب" بينهما، موضحة أن الزوجة يجب أن تحكم عقلها في حياتها الزوجية، "ومينفعش تبدي أهلها على زوجها وأهله أو العكس، لأنه مسيرها يكون عندها أولاد ويكبروا ويتجوزوا ويعملوا كده فيها".

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بوابة الفجر الفجر العلاقات الأسرية

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