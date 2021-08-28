Advertisements

إصابة أحمد السعدني.. أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم 200 جينه

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

احتفل نجوم "200 جينه"، مساء الثلاثاء بالعرض الخاص للفيلم، وحرص بعض الفنانين لتقديم التهئنة منهم علا رشدي ومصطفي درويش وحسن أبو الروس.

وكانت من أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم 200 جينه:

_تغيب الفنان أحمد السقا عن العرض الخاص دون إبداء أسباب واضحة كونه أحد الأبطال الاساسين في العمل.

_ظهور خاص ى أبناء الفنانين، حيث حرصت الفنانة مي سليم على الحضور هي وابنتها لي لي للعرض الخاص، كما ده ت زينة عبد العزيز ابنة دينا فؤاد.

_ظهرت الفنانة إسعاد يونس ملتزمة بالإجراءت الاحترازية في أثناء العرض الخاص وتزامنا مع تزاحم السينما، ويشهد هذا العمل عودة إسعاد يونس بعد غياب سنوات طويلة عن التمثيل.

_ظهر خالد الصاوي بصحبة زوجته ومديرة أعماله مي كريم وظلت بجانبه من بداية دخول السينما إلى انتهاء العرض، كما ساندت زوجة هاني رمزي، هى الأخري زوجها.

_وتجنبت الفنانة غادة عادل عدسات الصحافة والتلفزيون حيث جاءت متأخرة، ودخلت إلى القاعة لمشاهدة الفيلم.

_وكان من أبرز اللقطات، وصول الفنان أحمد السعدني متأخراً عن العرض أثر إصابته في ذراعه حيث ظهر مرتديا جبيرة، لذلك امتنع عن التسجيل مع الصحافة والإعلام.


يذكر أن فيلم ٢٠٠ جنيه يضم كوكبة كبيرة من النجوم وهم (خالد الصاوي، أحمد السقا، أحمد السعدني، إسعاد يونس، ليلي علوي، مى سليم، دينا فؤاد، وغيرهم من النجوم)،

أخبار تهمك

ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 12 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

جماهير برشلونة تفتح النار على نجم الفريق

منذ ساعتين و 55 دقيقة

باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

08:01 ص

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

07:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements