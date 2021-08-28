إصابة أحمد السعدني.. أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم 200 جينه



احتفل نجوم "200 جينه"، مساء الثلاثاء بالعرض الخاص للفيلم، وحرص بعض الفنانين لتقديم التهئنة منهم علا رشدي ومصطفي درويش وحسن أبو الروس.



وكانت من أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم 200 جينه:



_تغيب الفنان أحمد السقا عن العرض الخاص دون إبداء أسباب واضحة كونه أحد الأبطال الاساسين في العمل.



_ظهور خاص ى أبناء الفنانين، حيث حرصت الفنانة مي سليم على الحضور هي وابنتها لي لي للعرض الخاص، كما ده ت زينة عبد العزيز ابنة دينا فؤاد.



_ظهرت الفنانة إسعاد يونس ملتزمة بالإجراءت الاحترازية في أثناء العرض الخاص وتزامنا مع تزاحم السينما، ويشهد هذا العمل عودة إسعاد يونس بعد غياب سنوات طويلة عن التمثيل.



_ظهر خالد الصاوي بصحبة زوجته ومديرة أعماله مي كريم وظلت بجانبه من بداية دخول السينما إلى انتهاء العرض، كما ساندت زوجة هاني رمزي، هى الأخري زوجها.



_وتجنبت الفنانة غادة عادل عدسات الصحافة والتلفزيون حيث جاءت متأخرة، ودخلت إلى القاعة لمشاهدة الفيلم.



_وكان من أبرز اللقطات، وصول الفنان أحمد السعدني متأخراً عن العرض أثر إصابته في ذراعه حيث ظهر مرتديا جبيرة، لذلك امتنع عن التسجيل مع الصحافة والإعلام.





يذكر أن فيلم ٢٠٠ جنيه يضم كوكبة كبيرة من النجوم وهم (خالد الصاوي، أحمد السقا، أحمد السعدني، إسعاد يونس، ليلي علوي، مى سليم، دينا فؤاد، وغيرهم من النجوم)،