هيفاء وهبي عن حفلها بالعلمين : "ليله لا تنسي"

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور لها من حفل العلمين التي احيته.



وعلقت قائلة :"جرعة زائدة من الحب، ليله لاتنسى، احلى ناس في العلمين الجديدة، الساحل الشمالي، مصر".



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه هيفاء وهبي أغنيه "لو كنت" بتعاونها مع الفنان أكرم حسني وهي من إخراج وكلمات وألحان حسام حسني، توزيع توما.