الفجر الفني الفجر الفني Advertisements أحدث ظهور لبسمة بوسيل وتامر حسني من حفلته في الساحل السبت 28/أغسطس/2021 - 07:59 ص مي شاهين Advertisements أخبار تهمك عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب! منذ حوالي 13 ساعة عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي منذ حوالي 12 ساعة الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه منذ أقل من ساعتين عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز منذ حوالي 19 ساعة ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع" منذ حوالي 5 ساعات عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك منذ حوالي 12 ساعة عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك منذ حوالي 14 ساعة باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك منذ أقل من ساعة عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة» منذ حوالي 12 ساعة بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد منذ أقل من ساعة عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي منذ حوالي 10 ساعات باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي منذ حوالي 15 ساعة أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد منذ حوالي 5 ساعات جماهير برشلونة تفتح النار على نجم الفريق منذ ساعتين و 55 دقيقة صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري منذ ساعة و 25 دقيقة عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم منذ حوالي 10 ساعات Advertisements