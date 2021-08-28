استعدادات مكثفة في محافظة قنا لاستقبال وزير الزراعة





حالة تأهب

وتشهد محافظة قنا، حالة من التأهب الأمني، تزامنا مع الزيارة، ورفع الحالة الأمنية بكافة الطرق، والأكمنة.





قافلة بيطرية

ومن المتوقع أن تضم الزيارة قافلة بيطرية بقرية المراشدة، وتفقد مزرعة شتلات القصب في الطريق الصحراوي، وتوزيع 2 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة احلال بديل الكبود، وبعدها سيتم عقد اجتماع في القاعة الزجاجية بكورنيش قنا، من أجل إطلاق خدمة المدفوعات من خلال ماكينات الجمعيات، يعقبها مؤتمر عن الري الحديث بحضور عدد من كبار المزارعين.



جدير بالذكر أن الوزير أنهى جولته في محافظة الأقصر، بحضور المهندس اشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب والاستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللوء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

والوفد المرافق، وقاموا بزيارة إحدى حقول القصب المزروعة بنظام الشتلات والري بالتنقيط.

تستقبل محافظة قنا، بعد قليل، المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في زيارة رسمية للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات، والتعرف على مطالب المزارعين، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.