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رامي صبري يرد على سيدة اتهمته بنشر الذنوب : ربنا يهديكي

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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رامي صبري يرد على سيدة اتهمته بنشر الذنوب : ربنا يهديكي
أحيا النجم رامي صبري حفلاً غنائياً ضخماً في الساحل الشمالي وتحديداً بورتو جولف وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" حيث سطر رامي تاريخاً جديداً لنفسه بالعدد الضخم الذي تواجد بالحفل.

واحتفل الفنان رامي صبري بهذا النجاح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، حيث نشر عدة صور للحفل.

وعلق قائلاً:"الحمدلله… النجاح عندي صورة، ولا عمري بشتغل كده، الصورة بتخلص كل الكلام، والنجاح والتوفيق من عند الله مش من عند مخلوق، يعني أنا مش مستني حد يكتب ولا يتكلم، وطول عمري مش مستني غير الصورة اللي قدامكم دي".

وأضاف:" دي اللي تهمني الجمهور وحب الناس، شكراً لكل واحد جه حفلة الجولف أمس 20.000 أخ وأخت شرفونا، يارب أكون أسعدتكم على قد ما أسعدتوني بحضوركم

فقامت متابعة بالرد عليه قائلة:"توفيق إيه اللي من عند ربنا، دي لعنة أن كل واحد يسمع أغنية من بتوعك بتأخد عليها الذنب مضاعف، تبقى لعنة ياحبيبي مش توفيق، ربنا يهديك ويهدينا"، ليرد رامي صبري عليها قائلاً:"ربنا يهديكي".

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