حماقي نجم أقوي حفلات الساحل هذا العام ووليد الحريرى يستعين بأاحدث تكنولوجيا فى عالم الحفلات





أحيا النجم محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما فى الماسة بالعلمين الجديدة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقة بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" وتم فى ولاول مرة استخدام أحدث تقنية فى تكنولوجيا ثرى دى مابينج الذى ابدع فيها وليد الحريرى والذى يتم استخدامها لأول مرة فى الحفلات اللايف فى مصر وايضا فقرات نجم مصر فى الفاير شو الفنان احمد عصام الذى أشعل أجواء العلمين بفقرات الفاير





ويعد هذا الحفل هو الأقوي هذا العام في الماسة تحت إشراف محمود طارق من دى ميديا وياسر الحريرى والاضاء وليد الحريرى ومهندس الصوت عماد نبيل التغطية الاعلامية وديع عزمى وعلى جانب اخر تصدرت أغنية طالع موضة للمطرب محمد حماقي «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات مشاهدات ملايين المشاهدة





أغنية طالع موضة لمحمد حماقي من ألبوم «يا فايتني»، كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي،محمد حماقى نجم أقوي حفلات الساحل هذا العام ووليد الحريرى يستعين بأاحدث تكنولوجيا فى عالم الحفلات وأحمد عصام يشعل أجواء العلمين





أحيا النجم محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما فى الماسة بالعلمين الجديدة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقة بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" وتم فى ولاول مرة استخدام أحدث تقنية فى تكنولوجيا ثرى دى مابينج الذى ابدع فيها وليد الحريرى والذى يتم استخدامها لأول مرة فى الحفلات اللايف فى مصر وايضا فقرات نجم مصر فى الفاير شو الفنان احمد عصام الذى أشعل أجواء العلمين بفقرات الفاير





ويعد هذا الحفل هو الأقوي هذا العام في الماسة تحت إشراف محمود طارق من دى ميديا وياسر الحريرى والاضاء وليد الحريرى ومهندس الصوت عماد نبيل التغطية الاعلامية وديع عزمى وعلى جانب اخر تصدرت أغنية طالع موضة للمطرب محمد حماقي «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات مشاهدات ملايين المشاهدة





أغنية طالع موضة لمحمد حماقي من ألبوم «يا فايتني»، كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي،