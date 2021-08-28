Advertisements

حماقي نجم أقوي حفلات الساحل هذا العام ووليد الحريرى يستعين بأاحدث تكنولوجيا فى عالم الحفلات

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أحيا النجم محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما فى الماسة بالعلمين الجديدة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقة بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" وتم فى ولاول مرة استخدام أحدث تقنية فى تكنولوجيا ثرى دى مابينج  الذى ابدع فيها وليد الحريرى والذى يتم استخدامها لأول مرة فى الحفلات اللايف فى مصر وايضا فقرات نجم مصر فى الفاير شو الفنان احمد عصام الذى أشعل أجواء العلمين بفقرات الفاير

ويعد هذا الحفل هو الأقوي هذا العام في الماسة تحت إشراف محمود طارق من دى ميديا وياسر الحريرى والاضاء وليد الحريرى ومهندس الصوت عماد نبيل التغطية الاعلامية وديع عزمى وعلى جانب اخر تصدرت أغنية طالع موضة للمطرب محمد حماقي «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات مشاهدات ملايين  المشاهدة 

أغنية طالع موضة لمحمد حماقي من ألبوم «يا فايتني»، كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي،محمد حماقى نجم أقوي حفلات الساحل هذا العام ووليد الحريرى يستعين بأاحدث تكنولوجيا فى عالم الحفلات وأحمد عصام يشعل أجواء العلمين

أحيا النجم محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما فى الماسة بالعلمين الجديدة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقة بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" وتم فى ولاول مرة استخدام أحدث تقنية فى تكنولوجيا ثرى دى مابينج  الذى ابدع فيها وليد الحريرى والذى يتم استخدامها لأول مرة فى الحفلات اللايف فى مصر وايضا فقرات نجم مصر فى الفاير شو الفنان احمد عصام الذى أشعل أجواء العلمين بفقرات الفاير

ويعد هذا الحفل هو الأقوي هذا العام في الماسة تحت إشراف محمود طارق من دى ميديا وياسر الحريرى والاضاء وليد الحريرى ومهندس الصوت عماد نبيل التغطية الاعلامية وديع عزمى وعلى جانب اخر تصدرت أغنية طالع موضة للمطرب محمد حماقي «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات مشاهدات ملايين  المشاهدة 

أغنية طالع موضة لمحمد حماقي من ألبوم «يا فايتني»، كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي،

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

جماهير برشلونة تفتح النار على نجم الفريق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 12 ساعة

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 12 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 13 ساعة

باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

08:01 ص

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

07:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements