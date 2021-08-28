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عفاف راضي تحيي أولى حفلاتها الغنائية في دار الأوبرا بعد غياب

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
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تستعد الفنانة القديرة عفاف راضي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب، تطل خلالها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس 16 سبتمبر.


وتعلن عفاف راضي عبر هذه الإطلالة المنتظرة عودتها الرسمية للحفلات الجماهيرية في مصر،  وتروي عطش جمهورها بوجبة غنائية من وحي أيام الزمن الجميل بأشهر أغنياتها،  مثل "ردوا السلام" و"هوا يا هوا" و"لمين يا قمر" و"قضينا الليالي".


وتحيي أيقونة الزمن الجميل ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي عبر ليلة غنائية مميزة تحتضنها دار الأوبرا المصرية، تعيد خلالها عفاف إحياء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع بليغ عبر حغل أوركسترالي كبير بمشاركة المايسترو سليم سحاب. 


وكشفت عفاف راضي عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية،  قائلة: "بعد تكريمي الذي أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة،  وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية،  كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريماً  له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري.

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