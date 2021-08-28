مسؤول: البنتاجون يجري محادثات مع الجيش الصيني لأول مرة في عهد بايدن

صرح مسؤول أمريكي لرويترز، بأن مسؤولا كبيرا في البنتاجون أجرى محادثات مع الجيش الصيني لأول مرة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير للتركيز على إدارة المخاطر بين البلدين.





وضعت الولايات المتحدة مواجهة الصين في صميم سياستها الأمنية الوطنية لسنوات، ووصفت إدارة بايدن التنافس مع بكين بأنه "أكبر اختبار جيوسياسي" لهذا القرن. وازداد توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشكل متزايد، حيث يتصادم أكبر اقتصادين في العالم حول كل شيء من تايوان وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان إلى نشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي.





على الرغم من التوترات والخطاب المحتدم، سعى المسؤولون العسكريون الأمريكيون منذ فترة طويلة إلى فتح خطوط اتصال مع نظرائهم الصينيين ليتمكنوا من التخفيف من اندلاع الاشتباكات المحتملة أو التعامل مع أي حوادث.





تحدث مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع للصين، الأسبوع الماضي مع الميجر جنرال الصيني هوانغ زويبينغ، نائب مدير مكتب جيش التحرير الشعبي للتعاون العسكري الدولي. وقال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "(إنهم) استخدموا رابط الهاتف الدفاعي بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لإجراء مؤتمر فيديو آمن". واضاف المسؤول ان "الجانبين اتفقا على اهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الجيشين".





قال مسؤولون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يتحدث بعد مع نظيره الصيني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود نقاش حول أي مسؤول صيني يكون نظير أوستن. وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الخميس إن الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة ولا تسعى للصراع مع بكين، لكنها ستتحدث عن قضايا مثل النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي.





تطالب الصين وفيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين وتايوان بأجزاء من بحر الصين الجنوبي، التي تعبرها ممرات الشحن الحيوية وتحتوي على حقول غاز ومناطق صيد غنية.



