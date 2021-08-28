غداً.. عرض حكاية "كدبة كبيرة" على قناة "الحياة"





وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير عاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.



والجدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في خمس حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.









تعرض قناة "الحياة"غدًا حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب"، والحكاية من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، وبطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، وإيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوي جودة، فتوح أحمد.