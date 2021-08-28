سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان بعد تدريبات هجومية صينية

أبحرت سفينة حربية أمريكية وقاطع لخفر السواحل الأمريكي عبر مضيق تايوان يوم الجمعة في أحدث ما تصفه واشنطن بعمليات روتينية عبر الممر المائي الحساس الذي يفصل تايوان عن الصين التي تطالب بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.





يأتي المرور وسط تصاعد في التوترات العسكرية في العامين الماضيين بين تايوان والصين، ويأتي بعد تدريبات هجومية صينية الأسبوع الماضي، مع سفن حربية وطائرات مقاتلة قبالة جنوب غرب وجنوب شرق الجزيرة. وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن المدمرة كيد، وهي مدمرة صاروخية موجهة من طراز أرلي بيرك، يرافقها قاطع خفر السواحل مونرو، مرت "عبر المياه الدولية بما يتفق مع القانون الدولي".





وجاء في البيان أن "العبور القانوني للسفن عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بالحرية والانفتاح بين المحيطين الهندي والهادئ. إن جيش الولايات المتحدة يطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي". تجري البحرية الأمريكية مثل هذه العمليات كل شهر أو نحو ذلك، مما يثير غضب الصين، التي تعتبر تايوان أرضًا لها ولم تتخلى أبدًا عن استخدام القوة لوضع الجزيرة الديمقراطية تحت سيطرتها.





وصفت الصين يوم السبت هذه الخطوة بأنها "استفزازية"، قائلة إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني نظمت قوات لمتابعة ومراقبة وحراسة مسار عمليات السفن الأمريكية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تان كافي في بيان "لقد قامت الولايات المتحدة في كثير من الأحيان بأعمال استفزازية مماثلة، وهي ذات طبيعة سيئة للغاية، تظهر بشكل كامل أنها أكبر مدمر للسلام والاستقرار وأكبر سبب للمخاطر الأمنية في مضيق تايوان. نحن نعارض ذلك وندينه بشدة"





وتابع "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين. قضية تايوان شأن داخلي للصين ولا تسمح بأي تدخل خارجي. ندعو الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالوضع، ووقف الاستفزاز والالتزام بمبدأ الصين الواحدة وبنود الدول الثلاث الصينية الأمريكية ".









الولايات المتحدة، مثل معظم الدول، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها أهم داعم دولي لها وبائع رئيسي للأسلحة إلى الجزيرة. ووقعت تايوان والولايات المتحدة في مارس اتفاقية لإنشاء مجموعة عمل لخفر السواحل لتنسيق السياسة، بعد تمرير الصين لقانون يسمح لخفر سواحلها بإطلاق النار على السفن الأجنبية. ولم يكن يوم الجمعة هو المرة الأولى التي يبحر فيها قاطع خفر السواحل الأمريكي عبر مضيق تايوان.



