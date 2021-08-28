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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت 28-8-2021

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:16 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم السبت، حيث تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، واستقرت  أسعار البلطى مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

 ماهي أسعار الاسماك في الأسواق؟
 
واستقرت أسعار البورى "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

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