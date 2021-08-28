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"الإحصاء": ارتفاع الواردات المصرية من الثلاجات إلى 20 مليون دولار

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت الواردات المصرية من الثلاجات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات من الثلاجات نحو 20 مليون و71 ألف دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 8 ملايين و983 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 11 مليون و88 ألف دولار.
 
وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية من الثلاجات جاءت ضمن قائمة أهم واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 553 مليون و71 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 283 مليون و941 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 269 مليون و130 ألف دولار.
 
وسجلت الواردات المصرية من سيارات الركوب أعلى قيمة في حجم الزيادة بين السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث بلغت قيمتها نحو 275 مليون و141 ألف دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 118 مليون و232 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 156 مليون و909 ألف دولار.
 
وارتفعت الصادرات المصرية خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى 2021، حيث بلغت 15.5 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30.1%.
 
وحلت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر بقيمة 948.1 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة 881.5 مليون دولار، وسجلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بقيمة 876.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المركز الرابع بقيمة 831.4 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاءت تركيا بصادرات قيمتها 803.4 مليون دولار.


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