فريق كايروكي يحيي حفلاً غنائياً في هذا الموعد



يستعد فريق كايروكي لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً، يوم الجمعة الموافق3 سبتمبر المقبل، في مدينة العلمين الجديدة.



يذكر أن أخر أعمال فريق كايروكي كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة".



وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت عدداً كبيراً من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.