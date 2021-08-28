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رئيس الوزراء العراقي يلتقي الرئيس الفرنسي في القصر الحكومي ببغداد

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الحكومي ببغداد.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن بغداد تستضيف قمة إقليمية دولية تبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة.

 

وتهدف قمة بغداد، لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

 

وتشارك السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

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