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صفاء الطوخي و سلوى محمد شقيقتان للمرة الثانية فى مسلسل "إلا أنا 2"

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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صفاء الطوخي و سلوى محمد شقيقتان للمرة الثانية فى مسلسل إلا أنا 2

تجسد الفنانتان صفاء الطوخي وسلوى محمد علي دور شقيقتين للمرة الثانية في بطولة "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا وذلك بعد مسلسل "خلى بالك من زيزي".


وتجسد صفاء الطوخى في حكاية "بيت عز" دور والدة سهر الصايغ وزوجة الفنان رشدى الشامى، فيما تقدم سلوى محمد علي دور شقيقة الطوخي وخالة بطلة العمل عصام السقا.


وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلي، ومن المقرر عرض حلقات الحكاية على قناة dmc خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث عرضت القناة البرومو الأول للمسلسل.

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