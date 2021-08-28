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عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مشاركة السيسي في مؤتمر بغداد

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، وكان مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق في استقباله بمطار بغداد الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

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