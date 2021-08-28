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ظهر اليوم.. تشييع جثمان حمدي الكنيسي من مسجد الحصري

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحل عن عالمنا أمس حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، من المقرر تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، عقب صلاة الظهر.

ورحل حمدي الكنيسي، أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، بعد معاناة مع المرض.

يعتبر حمدي الكنيسي من أشهر مراسلي الحرب والإذاعة المصرية، كما أنه تخرج في جامعة القاهرة عام 1961، ودرس الترجمة الفورية في الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1966.

وعمل في مجاله عام 1962 ودرس اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، ثم انتقل للعمل الإعلامي، وعمل في إذاعة البرنامج العام كقارئ للنشرة الإخبارية، وفي عام 1988 انضم لإذاعة الشباب والرياضة متوليًا بها منصب المدير العام، بالإضافة إلى توليه رئاسة مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون.

كما حصل على العديد من الجوائز في مشواره الإذاعي الحافل بالإنجازات، وأبرزها درع التفوق من وزير الإعلام ووسام الجمهورية لتطوعه كمراسل حربي للإذاعة المصرية، بالإضافة إلى جائزة أفضل كاتب في الدراسات الاستراتيجية.

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