بريطانيا تعرب عن قدرتها علي تقديم المزيد من المساعدة للأفغان

أقرت الحكومة البريطانية بأنه يمكن القيام بالمزيد لمساعدة الأفغان وعائلاتهم على الاستقرار في بريطانيا أثناء فرارهم من أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها.





أعلنت بريطانيا في وقت سابق عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 5000 أفغاني فروا من طالبان خلال العام الأول من برنامج إعادة التوطين الجديد الذي سيعطي الأولوية للنساء والفتيات والأقليات الدينية والأقليات الأخرى. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة " رفض ما يقرب من 5٪ فقط من المجالس الاشتراك في برنامج إعادة التوطين والمساعدة الخاص بنا، وقد تقدم ما يقرب من ثلث المجالس بالفعل لدعم الوافدين الجدد، لكننا نعلم أن هناك المزيد الذي يمكن القيام به لأولئك الذين خاطروا للعيش في دعمنا ".





واضاف المتحدث: "هذا هو السبب في أننا ندعو جميع المجالس التي لم تقدم بعد عرضًا ثابتًا للدعم لمساعدة المواطنين الأفغان وعائلاتهم في بناء حياة جديدة هنا بأمان".





وذكرت صحيفة تلغراف في وقت سابق أنه رفض حوالي 30 مجلسا استقبال أي لاجئين أفغان وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد فرارهم من طالبان. واضافت الصحيفة أنه قوبل طلبًا أوليًا من وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية إلى السلطات المحلية بردود من حوالي 10 ٪ من مجالس إنجلترا البالغ عددها 333 مجلسًا.





وقال المتحدث باسم الحكومة ردا على التقرير "نحن لا نعترف بهذه الأرقام". واضاف البيان "ستحصل المجالس في إنجلترا واسكتلندا وويلز على نصيب إضافي قدره 5 ملايين جنيه إسترليني لمساعدتها على توفير السكن والدعم اللازمين للأفغان الذين عملوا في هذا البلد في أفغانستان، ولكنهم يواجهون الآن تهديدات بالاضطهاد أو ما هو أسوأ ".







