Advertisements

بريطانيا تعرب عن قدرتها علي تقديم المزيد من المساعدة للأفغان

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أقرت الحكومة البريطانية بأنه يمكن القيام بالمزيد لمساعدة الأفغان وعائلاتهم على الاستقرار في بريطانيا أثناء فرارهم من أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها.

أعلنت بريطانيا في وقت سابق عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 5000 أفغاني فروا من طالبان خلال العام الأول من برنامج إعادة التوطين الجديد الذي سيعطي الأولوية للنساء والفتيات والأقليات الدينية والأقليات الأخرى. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة " رفض ما يقرب من 5٪ فقط من المجالس الاشتراك في برنامج إعادة التوطين والمساعدة الخاص بنا، وقد تقدم ما يقرب من ثلث المجالس بالفعل لدعم الوافدين الجدد، لكننا نعلم أن هناك المزيد الذي يمكن القيام به لأولئك الذين خاطروا للعيش في دعمنا ".

واضاف المتحدث: "هذا هو السبب في أننا ندعو جميع المجالس التي لم تقدم بعد عرضًا ثابتًا للدعم لمساعدة المواطنين الأفغان وعائلاتهم في بناء حياة جديدة هنا بأمان".

وذكرت صحيفة تلغراف في وقت سابق أنه رفض حوالي 30 مجلسا استقبال أي لاجئين أفغان وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد فرارهم من طالبان. واضافت الصحيفة أنه قوبل طلبًا أوليًا من وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية إلى السلطات المحلية بردود من حوالي 10 ٪ من مجالس إنجلترا البالغ عددها 333 مجلسًا.

وقال المتحدث باسم الحكومة ردا على التقرير "نحن لا نعترف بهذه الأرقام". واضاف البيان "ستحصل المجالس في إنجلترا واسكتلندا وويلز على نصيب إضافي قدره 5 ملايين جنيه إسترليني لمساعدتها على توفير السكن والدعم اللازمين للأفغان الذين عملوا في هذا البلد في أفغانستان، ولكنهم يواجهون الآن تهديدات بالاضطهاد أو ما هو أسوأ ".


استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس من حكومة تدعمها الولايات المتحدة، مما أدى إلى فرار الآلاف وربما إيذانًا بعودة الحكم الصارم والاستبدادي للمسلحين قبل عقدين. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في وقت متأخر يوم الجمعة إن بريطانيا أجلت حتى الآن أكثر من 14500 مواطن أفغاني وبريطاني.

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان بريطانيا الأجئين

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 16 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئيس العراقي يستقبل السيسي في قصر بغداد

منذ ساعة و 22 دقيقة

باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أفغانستان تتعهد بسحق ملاذات داعش بعد الهجوم الأخير

بايدن يصرح بتقديم 100 مليون دولار من أموال الطوارئ للاجئين الأفغان

مصادر: الولايات المتحدة تبدأ برنامج جديد للاجئين الأفغان

كندا تقبل آلاف الأفغان من القيادات النسائية والعاملين في مجال حقوق الإنسان

الولايات المتحدة تبحث عن دول ترغب في إيواء لاجئين أفغان

رويترز: بريطانيا تستقبل 1000 شخص من أفغانستان يوميًا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

07:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements