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"احذروا".. الصحة: ظهور هذه الأعراض تعني الإصابة بـ متحور دلتا (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن التحورات في فيروس كورونا ليست كاملة، موضحا أن خطورة متحور دلتا في سرعة انتشاره، حيث أنه أكثر قدرة على الانتشار وليس أكثر شراسة، مؤكدا أن كل اللقاحات مازالت فعالة ضد تحورات كورونا.

أعراض الإصابة

وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا هى أعراض تنفسية تتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق في التنفس، وتكسير فالجسم، وهناك أعراض أقل ظهورا مثل الأعراض التي تصيب الجهاز التنفسي، وأعراض نادرة الحدوث مثل الطفح الجلدي.

التهاب في الحلق
وعن أعراض الإصابة الإصابة بمتحور دلتا، أشار إلى أنها عبارة عن صداع مزمن، والتهاب في الحلق، وارتفاع درجة الحرارة، وسيلان بالأنف.

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