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"ضرب فتاة معاقة".. ضبط شخص يعتدي بالضرب على نساء سمادون بالمنوفية

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سناء عثمان
سيطرت حالة من الهلع والذعر بين سيدات وبنات قرية سمادون بالمنوفية نظرًا لوجود شخص يعتدي بالضرب المبرح عليهن فقط حيث يعترض طريقهن ويقوم بالضرب بجميع أجزاء الجسم.

اعتداءات على نساء سمادون
تلقي اللواء سمير الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من قسم الشرطة التابع له قرية سمادون بوجود شخص يتجول بالقرية ويعتدي بالضرب المبرح على سيدات وبنات القرية، وأنه تعدى بالضرب على فتاه معاقة أدى إلى إصابتها إصابة بالغة.

ضبط ضارب نساء سمادون
وتم القبض علية من قبل رجال وشباب قرية سمادون وتم تسليمه الشرطه وجارٍ عرضة على النيابة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

سمادون المنوفية اعتداء بالضرب

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