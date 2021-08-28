عاجل.. الرئيس العراقي يستقبل السيسي في قصر بغداد



هدف الزيارة

وصرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، ومصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق استقبله بمطار بغداد الدولي.



دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.



استقبل الرئيس العراقي برهم صالح بقصر بغداد الرئاسي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد جلسة مباحثات ثنائية وموسعة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.