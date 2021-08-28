موعد مباراة ليستر سيتي ضد نوريتش سيتي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي، بنظيره نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





نوريتش سيتي يستضيف نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد نوريتش سيتي في المركز الأخير بدون رصيد.