أغنية"دبلوماسي" لبلقيس فتحي تتخطى أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"



تجاوزت مشاهدات أغنية "دبلوماسي" للفنانة بلقيس فتحي عبر موقع "يوتيوب" 3مليون و513 ألف مشاهدة، وتعد الأغنية الأولى لها التي تغنيها بالهجة المصرية.





أغنية "دبلوماسي" من كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع: جلال حمداوي، مكس وماستر جلال حمداوي، إخراج علي أبو طالب.



وتقول كلمات الأغنية:"حبيبي أنا جاية أقولك إن أنت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي أنت اللي فاهمها.. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي أنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي.. لا باحوّر ولا بأفور أنا باعاكسك رسمي تصور".