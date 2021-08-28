Advertisements

أغنية"دبلوماسي" لبلقيس فتحي تتخطى أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
أغنيةدبلوماسي لبلقيس فتحي تتخطى أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

تجاوزت مشاهدات أغنية "دبلوماسي" للفنانة بلقيس فتحي عبر موقع "يوتيوب" 3مليون و513 ألف مشاهدة، وتعد الأغنية الأولى لها التي تغنيها بالهجة المصرية.


أغنية "دبلوماسي" من كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع: جلال حمداوي، مكس وماستر جلال حمداوي، إخراج علي أبو طالب.

وتقول كلمات الأغنية:"حبيبي أنا جاية أقولك إن أنت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي أنت اللي فاهمها.. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي أنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي.. لا باحوّر ولا بأفور أنا باعاكسك رسمي تصور".

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 15 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 27 دقيقة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الرئيس العراقي يستقبل السيسي في قصر بغداد

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

07:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements