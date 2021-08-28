موعد مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في كأس السوبر الافريقي

يبحث عشاق ومحبي النادي الاهلي، عن موعد مواجهة الفريق المقبلة أمام نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في كأس السوبر الافريقي.





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الرجاء المغربى، على لقب كأس السوبر الافريقي، بعدما حقق المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي





يواجه المارد الأحمر، نظيره الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي يوم 24 سبتمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة





وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في المركز الثاني، بعد تحقيق الفوز على نظيره نادي أسوان، في الجولة الأخيرة من المسابقة.