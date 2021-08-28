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نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 المرحلة الاولى عبر بوابة الحكومة الإلكترونية برقم الجلوس والرقم السرى

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:46 ص
نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021
نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021


يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2021 عن موعد نتيجة تنسيق الجامعات، فيما أعنت وزارة التعليم والتعليم الفني يوم 17 أغسطس الماضي عن تنسيق كافة الكليات، والتي شهدت انخفاضا ملحوظا في عدد الطلاب الحاصلين على فئات المجموع الأعلى خاصة أكثر من 90%، ومن المحتمل أن تكون نتائج تنسيق هذا العام منخفضة عن الأعوام السابقة لإنخفاض نسبة النجاح.

تنسيق كلية الصيدلة 2021
ووصل الحد الأدنى لكلية الصيدلة لكافة محافظات (أسيوط - عين شمس - بورسعيد - الإسكندرية - القاهرة - كفر الشيخ - الإسماعيلية - بني سويف - حلوان)، إلى أقل من 90%، وصرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  أن مؤشرات التنسيق للعام الجديد تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، وهو الأمر المحتمل في انخفاض نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021، هذا وجاءت كلية الصيدلة في أكثر من محافظة بمصر.

صيدلة (جنوب الوادي - المنوفية - الفيوم - سوهاج - دمنهور - طنطا - المنصورة - مدينة السادات - الزقازيق - المنيا - حلوان - بني سويف - قناة السويس بالإسماعيلية - كفر الشيخ - القاهرة -  الإسكندرية - بورسعيد - عين شمس - أسيوط).

ومن المؤكد أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق جميع الكليات خلال الساعات القادة، والتي سوف يتم إعلانها على موقع التنسيق الالكتروني، مع الحرص الشديد عند كتابة البيانات المطلوبة مثل "رقم الجلوس والرقم السري، حتى يتمكن الطلاب من معرفة الكلية التي تم ترشيحه لها، فضلاً عن أن كل كل كلية تأتي على حسب الرغبات التي تم تسجيلها في البداية".

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