Advertisements

ماكرون: نشجع العراق في إعادة بناء المناطق المحررة من داعش

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:53 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تشجع الحكومة العراقية في جهود دعم النازحين وإعادة بناء المناطق المحررة من تنظيم داعش.

 

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الحكومي ببغداد.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن بغداد تستضيف قمة إقليمية دولية تبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة.

 

وتهدف قمة بغداد، لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

 

وتشارك السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

الكلمات المفتاحية

ماكرون قمة بغداد فرنسا العراق

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الرئيس العراقي يستقبل السيسي في قصر بغداد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

07:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements