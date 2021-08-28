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رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس فقط

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:49 ص
نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة
نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة
أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط رسمي للحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، عبر الموقع الرسمي المُخصص لها.

ويُتاح لكم متابعينا الكرام، الحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية برقم الجلوس فقط من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــــا) بوابة نتائج التعليم الاساسي.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري، بنسبة نجاح تخطت 90.7%.

وتقدم للامتحان 27,586 طالبا وطالبة حضر منهم 24,351 نجح منهم 22,085 طالبا وطالبة.

اعتمد أيضًا محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 73%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، وبالنسبة لنتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع نسبة النجاح بلغت 100%.​

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