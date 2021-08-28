رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس فقط

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط رسمي للحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، عبر الموقع الرسمي المُخصص لها.





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واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري، بنسبة نجاح تخطت 90.7%.





وتقدم للامتحان 27,586 طالبا وطالبة حضر منهم 24,351 نجح منهم 22,085 طالبا وطالبة.





اعتمد أيضًا محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 73%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، وبالنسبة لنتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع نسبة النجاح بلغت 100%.​



