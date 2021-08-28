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شقيق بدرية طلبة: يكذبها وينفي خبر وفاته ويتوعد لها بمفاجأة

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد




أعلنت الفنانة بدرية طلبة مؤخراً عن وفاة شقيقها، مُشيرة إلى أن كتب كتاب ابنته سيكون في شهر سبتمبر المقبل، مُطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ولكن شقيقها فاجئ الجميع بأنه مازال على قيد الحياة، وأن ما كتبته بدرية ناتج عن خلاف قديم بينهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:"يا جماعة الفنانة بدرية اللي كانت المفروض اختي منزلة نعي عني إني أتوفيت والمفروض اللي في النص دي كانت بنتي، وعشان رفضت أروح كتب كتابها النهاردة طلعوا عليا شائعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم". 

وتابع قائلاً:"أنتم كلكم ميتين بالنسبة لي من سنتين لما سبتوا البيت ونزلتوا الساعة 2 بالليل، جايين دلوقتى تحتاجولي في كتب الكتاب، أنا يا جماعة مليش عيال وعيال مين اللي يعلقوا على شائعة على أبوهم أنه مات والله يرحمه وأنا على وش الدنيا، عيال مين اللي أروحلهم تاني أنا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات". 

وأضاف قائلاً:" وأنتِ يا فنانة بدرية ميتة بالنسبة لي من زمان، وإن شاء الله اللي قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق إن شاء الله، وانتظروا مني أحلى مفاجآت ليكم يا اللي المفروض كلكم أخواتي ومن بطن واحدة انتظروا مني أحلى مفاجآت للكل وانتو اللى بدأتوا الحرب معايا". 

ثم أعاد نشر منشور شقيقته التي نشرت فيه صورة مع ابنته، وعلق عليه قائلاً :" كبرتي يا قلب عمتو، بنت أخويا رحمة الله عليه وكتب كتابها أنهاردة ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك ويرحم أبوكي برحمته الواسعة، إدعوا لمريم ربنا يتمم لها فرحتها وأشوفها أسعد البنات في بيتها". 


شقيق بدرية طلبة: يكذبها وينفي خبر وفاته ويتوعد لها بمفاجأة
شقيق بدرية طلبة: يكذبها وينفي خبر وفاته ويتوعد لها بمفاجأة
شقيق بدرية طلبة: يكذبها وينفي خبر وفاته ويتوعد لها بمفاجأة
شقيق بدرية طلبة: يكذبها وينفي خبر وفاته ويتوعد لها بمفاجأة

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