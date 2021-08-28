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لهذا السبب.. درة تتصدر تريند "جوجل"

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
لهذا السبب.. درة تتصدر تريند جوجل

تصدرت الفنانة التونسية درة مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد نشرها صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنتسجرام".


ظهرت درة في أحدث جلسة تصوير لها وهي مرتدية فستان طويل باللون الأبيض مكشوف البطن، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً ناعماً يتناسب مع ملامحها الراقية والجذابة، تلك الاطلالة جعلتها تتصدر تريند "جوجل". 


يذكر أن الفنانة درة تشارك في حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، المقرر عرضها اليوم 28 على قناة "CBC". 

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