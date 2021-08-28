أشرف رشاد: الرياضة وسيلة للدبلوماسية ولإعلاء شأن الأمم

دوري مستقبل وطن

جاء ذلك خلال فعاليات حفل افتتاح انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار " أنت البطل " لبندر ومركز قنا، والتي أجريت على معلب ستاد قنا الرياضي بحضور عضوي مجلس النواب " العمدة مبارك وحمادة الجبلاوي " وعضوي مجلس الشيوخ " الدكتور أحمد عبد الماجد ومحمد كمال موسي " والأمين المساعد للحزب بالمحافظة المحاسب هشام قدوس والعمدة عز كرار أمين الحزب بمركز قنا وحسن مفتاح أمين الحزب ببندر قنا ولفيف من القامات الرياضية ومندوبي الفرق المشاركة.





أولمبياد طوكيو

وأضاف الشريف، أننا رأينا وشهدنا الأولمبياد ورأينا الدول يعلو شأنها بالاحتفال بالأبطال فيها ورأينا كيف تتنافس الدول فيما بينها وأصبح التنافس بين إما بالوسيلة العسكرية في ميادين الحروب أو الوسيلة الرياضية في ميادين المباريات وهي الطريقة الوحيدة التي تسعى بها الدول مباشرة الآن لإعلاء شأنها مطالبا الشباب من أبناء قنا الاقتداء ببطلة مصر " فريال أشرف " التي حصدت الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الماضية.



وأكد " الشريف " علي اهتمام القيادة السياسية بالرياضة حيث تم تأسيس جامعة رياضية في الساحل الشمالي وجامعة رياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب المدينة الأولمبية وجامعة رياضية في القاهرة وقريبا سيكون لنا نصيب في محافظات الصعيد.



وتابع أن دوري مستقبل وطن فاعلية تنظم للموسم الثالث وهو أكبر فاعلية كروية علي مستوي الجمهورية فهو فاعلية أكبر من الدوري الممتاز لكرة القدم حيث فاق عدد المشاركين علي مستوي الجمهورية 500 لاعب وفني وإداري كما أنه فاعلية لا ترتبط بمستوي ثقافي أو اقتصادي فهو ينظم في النجوع والقري والمدن وأصبح الفاعلية الثانية الأكثر أهمية بعد الانتخابات.



وأعلن النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام عن تكريم أصحاب المركزين الرابع والخامس ببندر ومركز قنا بجائزة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل مركز.

