Advertisements

أشرف رشاد: الرياضة وسيلة للدبلوماسية ولإعلاء شأن الأمم

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:04 ص
أشرف رشاد
أشرف رشاد
بسام عبدالحميد
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن دوري مستقبل وطن ليس مجرد فاعلية رياضية أو كرة يتقاذفها اللاعبين أو المشاركين داخل أرض الملعب وأن الرياضة لم تعد وسيلة للترفيه أو مجرد وسيلة لقضاء الوقت أو تفريغ الطاقة لدي الشباب، بل إن الرياضة أصبحت وسيلة لإعلاء شأن الأمم ووسيلة للدبلوماسية ووسيلة حتى للحفاظ علي الأمن القومي للبلاد.

دوري مستقبل وطن
جاء ذلك خلال فعاليات حفل افتتاح انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار " أنت البطل " لبندر ومركز قنا، والتي أجريت على معلب ستاد قنا الرياضي بحضور عضوي مجلس النواب " العمدة مبارك وحمادة الجبلاوي " وعضوي مجلس الشيوخ " الدكتور أحمد عبد الماجد ومحمد كمال موسي " والأمين المساعد للحزب بالمحافظة المحاسب هشام قدوس والعمدة عز كرار أمين الحزب بمركز قنا وحسن مفتاح أمين الحزب ببندر قنا ولفيف من القامات الرياضية ومندوبي الفرق المشاركة.

أولمبياد طوكيو 
وأضاف الشريف، أننا رأينا وشهدنا الأولمبياد ورأينا الدول يعلو شأنها بالاحتفال بالأبطال فيها ورأينا كيف تتنافس الدول فيما بينها وأصبح التنافس بين إما بالوسيلة العسكرية في ميادين الحروب أو الوسيلة الرياضية في ميادين المباريات وهي الطريقة الوحيدة التي تسعى بها الدول مباشرة الآن لإعلاء شأنها مطالبا الشباب من أبناء قنا الاقتداء ببطلة مصر " فريال أشرف " التي حصدت الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الماضية.

وأكد " الشريف " علي اهتمام القيادة السياسية بالرياضة حيث تم تأسيس جامعة رياضية في الساحل الشمالي وجامعة رياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب المدينة الأولمبية وجامعة رياضية في القاهرة وقريبا سيكون لنا نصيب في محافظات الصعيد.

وتابع أن دوري مستقبل وطن فاعلية تنظم للموسم الثالث وهو أكبر فاعلية كروية علي مستوي الجمهورية فهو فاعلية أكبر من الدوري الممتاز لكرة القدم حيث فاق عدد المشاركين علي مستوي الجمهورية 500 لاعب وفني وإداري كما أنه فاعلية لا ترتبط بمستوي ثقافي أو اقتصادي فهو ينظم في النجوع والقري والمدن وأصبح الفاعلية الثانية الأكثر أهمية بعد الانتخابات.

وأعلن النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام عن تكريم أصحاب المركزين الرابع والخامس ببندر ومركز قنا بجائزة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل مركز.

الكلمات المفتاحية

مستقبل وطن دوري مستقبل وطن الرياضة أشرف رشاد

أخبار تهمك

باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئيس العراقي يستقبل السيسي في قصر بغداد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

التجهيزات النهائية لحزب "مستقبل وطن" لتنظيم فعاليات دوري محافظة الجيزة (صور)

مرتضى منصور ونجله يشاركان في فعاليات ختام دوري "مستقبل وطن" لكرة القدم بالجيزة (صور)

بالرقص والمزمار.. استعدادات مستقبل وطن لختام دوري الحزب لكرة القدم بالجيزة ‏‏(صور) ‏

انطلاق المباراة النهائية لدوري "مستقبل وطن" لكرة القدم بالجيزة ‏‏(صور)

أشرف رشاد رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بالتزكية

حزب مستقبل وطن ينظم ماراثونًا رياضيًا بحدائق القاهرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

07:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements