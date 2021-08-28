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العاهل الأردني يصل إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر الحوار والشراكة

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:07 ص
ملك الأردن
ملك الأردن
وكالات

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في مؤتمر الحوار والشراكة.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن بغداد تستضيف قمة إقليمية دولية تبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة.

 

وتهدف قمة بغداد، لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

 

وتشارك السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

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